В Киеве обвалилась стена: есть жертва и пострадавший

В Печерском районе Киева 11 декабря во время ремонта стены произошел обвал. Один рабочий погиб, еще один пострадал.﻿ Об этом заявил начальник КГВА Сергей Попко, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.

"В Печерском районе Киева, во время проведения ремонтных работ опорной стены для удержания грунта произошел обвал. В результате чего один мужчина погиб и еще один травмирован" , - рассказал он.

По его словам, пострадавший госпитализирован в Александровскую клиническую больницу.

"В настоящее время проводятся работы по разбору завала" , - добавил Попко.