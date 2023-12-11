В Киеве обвалилась стена: есть жертва и пострадавший
В Печерском районе Киева 11 декабря во время ремонта стены произошел обвал. Один рабочий погиб, еще один пострадал. Об этом заявил начальник КГВА Сергей Попко, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.
"В Печерском районе Киева, во время проведения ремонтных работ опорной стены для удержания грунта произошел обвал. В результате чего один мужчина погиб и еще один травмирован", - рассказал он.
По его словам, пострадавший госпитализирован в Александровскую клиническую больницу.
"В настоящее время проводятся работы по разбору завала", - добавил Попко.