У Києві обвалилася стіна: є жертва та постраждалий
У Печерському районі Києва 11 грудня під час ремонту стіни стався обвал. Один робітник загинув, ще один постраждав. Про це заявив начальник КМВА Сергій Попко, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.
"В Печерському районі Києва, під час проведення ремонтних робіт опорної стіни для утримання ґрунту стався обвал. Внаслідок чого один чоловік загинув та ще один травмований", - розповів він.
За його словами, постраждалого госпіталізовано до Олександрівської клінічної лікарні.
"Зараз проводяться роботи по розбору завалу", - додав Попко.