У Києві обвалилася стіна: є жертва та постраждалий

У Печерському районі Києва 11 грудня під час ремонту стіни стався обвал. Один робітник загинув, ще один постраждав.﻿ Про це заявив начальник КМВА Сергій Попко, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.

"В Печерському районі Києва, під час проведення ремонтних робіт опорної стіни для утримання ґрунту стався обвал. Внаслідок чого один чоловік загинув та ще один травмований" , - розповів він.

За його словами, постраждалого госпіталізовано до Олександрівської клінічної лікарні.

"Зараз проводяться роботи по розбору завалу" , - додав Попко.