Стало известно, почему польские перевозчики разблокировали КПП из Украины
Глава гмины Дорогуск Войцех Сава решил разогнать протест перевозчиков на границе с Украиной, которые блокировали КПП с 6 ноября, сообщает Европейская правда.
"Я больше не могу допустить, чтобы жители гмины теряли работу", – сказал войт Войцех Сава.
"Перевозчики не выполняют договоренности, они не пропускают транспорт ADR (опасные грузы. – Ред.), как было договорено", – добавил он.
После 13:00 участникам официально сообщили, что акция протеста была распущена. Муниципалитет назвал две причины – "большая опасность для имущества" и "блокирование движения".
Протестующим дали 15 минут, чтобы решить, что они будут делать дальше.
В комментарии журналистам Государственная пограничная служба Украины подтвердила разблокирование пункта пропуска.
"По информации, полученной от Пограничной стражи Республики Польша, сегодня в 14:00 (по киевскому времени) завершилась акция протеста польских перевозчиков перед пунктом пропуска "Дорогуск – Ягодин". Оформление и пропуск через границу грузовых транспортных средств в обоих направлениях осуществляется в обычном режиме", – отметил Андрей Демченко, спикер ГПСУ.
Вице-премьер по восстановлению – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков отметил, что правительство продолжит работу по разблокированию остальных пунктов пропуска.
Как отмечает польское издание Interia, протестующие не сдаются и объявили, что протест может принять "другую форму".
Уточним, что решение местных властей касается только пограничного перехода в Дорогуске. В настоящее время заблокированы остаются еще три КПП на польской границе.