Стало відомо, чому польські перевізники розблокували КПП з Україною

Очільник гміни Дорогуськ Войцех Сава вирішив розігнати протест перевізників на кордоні з Україною, які блокували КПП з 6 листопада, повідомляє Європейська правда.

"Я більше не можу допустити, щоб жителі гміни втрачали роботу" , – сказав війт Войцех Сава.

"Перевізники не виконують домовленості, вони не пропускають транспорт ADR (небезпечні вантажі. – Ред.), як було домовлено" , – додав він.

Після 13:00 учасникам офіційно повідомили, що акцію протесту було розпущено. Муніципалітет назвав дві причини – "велика небезпека для майна" і "блокування руху".

Протестувальникам дали 15 хвилин, щоб вирішити, що вони будуть робити далі.

Державна прикордонна служба України підтвердила журналістам розблокування пункту пропуску.

"За інформацією, отриманою від Прикордонної варти Республіки Польща, сьогодні о 14:00 (за київським часом) завершилася акція протесту польських перевізників перед пунктом пропуску "Дорогуськ – Ягодин". Оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів в обох напрямках здійснюється у звичайному режимі" , – зазначив Андрій Демченко, речник ДПСУ.

Як зазначає польське видання Interia, учасники протесту не здаються і оголосили, що протест може набути "іншої форми".

Уточнимо, що рішення місцевої влади стосується лише прикордонного переходу в Дорогуську. Наразі заблокованими залишаються ще три КПП на польському кордоні.