Почему доллар опять растет

Надеждам, что банки «зальют» наличный рынок дешевым долларом, не суждено было сбыться. Напомню, с чего все началось: Нацбанк своим Постановлением №155 от 30 ноября 2023 года разрешил банкам покупать безналичную валюту на межбанковском валютном рынке, конвертировать ее в наличные и затем продавать через кассы своих отделений. Учитывая разницу между ценой безналичного и наличного долларов, которая к моменту выхода данного Постановления составляла больше одной гривны, подобные операции сулили банкам хорошую прибыль.

Банки мгновенно поняли, что «стульев на всех не хватит», и начали активно выставлять заявки на покупку. Впрочем, Национальный банк сразу дал понять: одно дело – продавать валюту под потребности критического импорта, обеспечивать потребности ВСУ, и совсем другое – помогать банкам зарабатывать сверхприбыли. Несмотря на повышенный спрос на межбанке, регулятор сократил объем своих интервенций в 1,4 раза; всего за период с 4 по 8 декабря было продано 546 млн долларов, что тоже довольно много, но гораздо меньше цифры, которую банки хотели купить.

Как результат, курс на межбанке устремился вверх. К обеду понедельника 11 декабря котировки достигли 36,92 гривен на позиции «бид» и 36,95 гривен на позиции «оффер», т.е. фактически вернулись к той цене, по которой НБУ продавал валюту до введения режима «управляемой курсовой гибкости».

Несмотря на рост котировок, предложение валюты от экспортеров осталось на прежнем уровне. Сказались накопившиеся проблемы: потеря производственных мощностей, не работающий на полную мощность из-за угрозы блокады «морской коридор» и ярко проявившаяся в последнее время блокировка соседями Украины – Польшей, Венгрией и Словакией - автомобильных путей сообщения. Гривны на межбанке становилось все больше, а соответствующего роста предложения валюты не было, что и вылилось в рост курса безналичного доллара.

Наличный доллар держался долго, но ситуация на межбанковском валютном рынке начала влиять и на него. Ценники на табло оптовых обменных пунктов столицы медленно, но верно поползли вверх, достигнув к обеду понедельника 37,60 гривен. Ровно неделю назад доллар можно было купить на 25 копеек дешевле, а в пятницу 8 декабря в Киеве наличного «американца» продавали даже по 37,28-37,30 гривен.

Что дальше? Каким будет курс доллара на этой неделе?

В четверг 14 декабря состоится последнее в 2023 году заседание Правления НБУ по вопросам монетарной политики, на котором опять будет подниматься вопрос учетной ставки. Ожидается, что ставку вновь понизят, предположительно до 15% годовых. Параллельно с этим будет снижена ставка привлечения средств коммерческих банков на депозитные сертификаты НБУ. Как следствие, банки будут вынуждены снижать процентные ставки по депозитам для населения. Не надо быть пророком, чтобы предположить, что найдутся желающие забрать гривневые вклады и купить валюту по курсу, находящемуся в районе годовых минимумов. И если таких желающих будет много, это тоже будет способствовать росту на наличном рынке.

Кроме того, чем ближе конец года, тем больше гривны будет появляться на рынке. Окончание года, расчеты по финансовым контрактам, выплаты из Бюджета – все это в конечном итоге будет давить на курс доллара, толкая его вверх.

Диапазон колебаний наличного доллара на ближайшую неделю ожидается в районе 37,40-37,90 гривен за доллар, а вот на следующей неделе не исключено, что ценник перевалит вновь через отметку 38,00.