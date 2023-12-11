Чому долар знову росте

Надіям, що банки «заллють» готівковий ринок дешевим доларом, не судилося збутися. Нагадаю, з чого все почалося: Нацбанк своєю Постановою №155 від 30 листопада 2023 року дозволив банкам купувати безготівкову валюту на міжбанківському валютному ринку, конвертувати її у готівку та потім продавати через каси своїх відділень. Враховуючи різницю між ціною безготівкового та готівкового доларів, яка на момент виходу цієї Постанови становила більше однієї гривні, подібні операції обіцяли банкам гарний прибуток.

Банки миттєво зрозуміли, що «стільців на всіх не вистачить» і почали активно виставляти заявки на покупку. Втім, Національний банк одразу дав зрозуміти: одна річ – продавати валюту під потреби критичного імпорту, забезпечувати потреби ЗСУ, і зовсім інша – допомагати банкам заробляти надприбутки. Попри підвищений попит на міжбанку, регулятор скоротив обсяг своїх інтервенцій у 1,4 раза; всього за період з 4 по 8 грудня було продано 546 млн доларів, що теж досить багато, але набагато менше цифри, яку банки хотіли купити.

Як результат, курс на міжбанку кинувся вгору. На обід понеділка 11 грудня котирування досягли 36,92 гривень на позиції «бід» та 36,95 гривень на позиції «оффер», тобто. фактично повернулися до тієї ціни, за якою НБУ продавав валюту до введення режиму «керованої курсової гнучкості».

Попри зростання котирувань, пропозиція валюти від експортерів залишилася на колишньому рівні. Позначилися проблеми, що накопичилися: втрата виробничих потужностей, що не працює на повну потужність через загрозу блокади «морський коридор» і блокування сусідами України – Польщею, Угорщиною та Словаччиною - автомобільних шляхів сполучення, що яскраво проявилося останнім часом. Гривні на міжбанку ставало дедалі більше, а відповідного зростання пропозиції валюти не було, що й вилилося у зростання курсу безготівкового долара.

Готівковий долар тримався довго, але ситуація на міжбанківському валютному ринку почала впливати і на нього. Цінники на табло гуртових обмінних пунктів столиці повільно, але вірно поповзли нагору, досягнувши до обіду понеділка 37,60 гривень. Рівно тиждень тому долар можна було купити на 25 копійок дешевше, а у п'ятницю 8 грудня у Києві готівкового «американця» продавали навіть по 37,28-37,30 гривень.

Що далі? Яким буде курс долара цього тижня?

У четвер 14 грудня відбудеться останнє у 2023 році засідання Правління НБУ з питань монетарної політики, на якому знову порушуватиметься питання облікової ставки. Очікується, що ставку знову знизять, ймовірно, до 15% річних. Паралельно з цим буде знижено ставку залучення коштів комерційних банків на депозитні сертифікати НБУ. Як наслідок, банки будуть змушені знижувати відсоткові ставки за депозитами для населення. Не треба бути пророком, щоб припустити, що знайдуться охочі забрати гривневі вклади та купити валюту за курсом, який знаходиться в районі річних мінімумів. І якщо таких охочих буде багато, це також сприятиме зростанню на готівковому ринку.

Крім того, чим ближче до кінця року, тим більше гривні з'являтиметься на ринку. Закінчення року, розрахунки за фінансовими контрактами, виплати з Бюджету – все це зрештою тиснутиме на курс долара, штовхаючи його вгору.

Діапазон коливань готівкового долара на найближчий тиждень очікується в районі 37,40-37,90 гривень за долар, а наступного тижня не виключено, що цінник перевалить знову через позначку 38,00.