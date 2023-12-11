Fitch дало прогноз по курсу доллара, экономическому росту и инфляции в Украине

Международное агентство Fitch Ratings прогнозирует стабильный курс доллара к гривне, экономический рост, но и рост инфляции в Украине в 2024-2025 годах, сообщает Экономическая правда.

Соответствующий прогноз опубликован на сайте агентства.

Курс доллара

Fitch ожидает продолжения валютных интервенций Национального банка, а следовательно - поддержку стабильности гривны/доллара США в ближайшей перспективе.

Также агентство прогнозирует относительно постепенную либерализацию счета операций с капиталом.

Инфляция

Агентство прогнозирует, что инфляция вырастет в среднем до 9,1% в 2024-2025 годах, частично из-за базовых эффектов, умеренно высоких темпов роста заработной платы и сбоев во внутренних цепочках поставок.

В то же время, констатирует Fitch, по состоянию на октябрь 2023 года инфляция все же упала до 5,3% по сравнению с 12,8% в июне. Этому способствовали более низкие цены на продукты питания и энергоносители, а также стабильность обменного курса.

Экономический рост

По данным аналитиков, ВВП вырос на 5,1% в 2023 году после сокращения на 29,1% в 2022 году в связи с дальнейшей адаптацией бизнеса к условиям войны, повышением потребительского доверия и ростом в сельском хозяйстве.

В то же время агентство прогнозирует замедление последовательного восстановления экономики до конца года. Рост ВВП за 2024 год прогнозируется на уровне 3,8%, за 2025 году - до 4,5%.

Рисками для роста называется интенсивность войны, миграция населения и экспортные мощности черноморских портов.

При этом Fitch предполагает, что война будет продолжаться в течение 2024 года в ее нынешних широких параметрах.

"На наш взгляд, Украина все еще имеет определенное стратегическое военное преимущество, подкрепленное сильной решимостью и военной поддержкой Запада, но ее контрнаступление пока имеет ограниченные успехи, и по нашему центральному сценарию нет достаточного преимущества для решительного достижения целей" , - говорится в прогнозе.