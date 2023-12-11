Fitch дало прогноз щодо курсу долара, економічного зростання та інфляції в Україні

Міжнародне агентство Fitch Ratings прогнозує стабільний курс долара до гривні, економічне зростання, але й зростання інфляції в Україні в 2024-2025 роках, повідомляє Економічна правда.

Відповідний прогноз опубліковано на сайті агентства.

Курс долара

Fitch очікує продовження валютних інтервенцій Національного банку, а відтак - підтримку стабільності гривні/долара США в найближчій перспективі.

Також агентство прогнозує відносно поступову лібералізацію рахунку операцій з капіталом.

Інфляція

Агентство прогнозує, що інфляція зросте в середньому до 9,1% у 2024-2025 роках, частково через базові ефекти, помірно вищі темпи зростання заробітної плати й збої у внутрішніх ланцюжках поставок.

Водночас, констатує Fitch, станом на жовтень 2023 року інфляція все ж таки впала до 5,3% у порівнянні з 12,8% у червні. Цьому сприяли нижчі ціни на продукти харчування та енергоносії, а також стабільність обмінного курсу.

Економічне зростання

За даними аналітиків, ВВП зріс на 5,1% у 2023 році після скорочення на 29,1% у 2022 році у зв'язку з подальшою адаптацією бізнесу до умов війни, підвищенням споживчої довіри та зростанням у сільському господарстві.

Водночас агентство прогнозує уповільнення послідовного відновлення економіки до кінця року. Зростання ВВП за 2024 рік прогнозується на рівні 3,8%, за 2025 році - до 4,5%.

Ризиками для зростання називається інтенсивність війни, міграція населення та експортні потужності чорноморських портів.

При цьому Fitch передбачає, що війна триватиме протягом 2024 року в її нинішніх широких параметрах.

"На наш погляд, Україна все ще має певну стратегічну військову перевагу, підкріплену сильною рішучістю та військовою підтримкою Заходу, але її контрнаступ поки що має обмежені успіхи, і за нашим центральним сценарієм немає достатньої переваги для рішучого досягнення цілей" , - йдеться в прогнозі.