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Россия 18 раз обстреляла приграничье Сумщины: зафиксировано 70 взрывов

Россия 18 раз обстреляла приграничье Сумщины: зафиксировано 70 взрывов
Фото: wikimedia.org

Россия за день 11 декабря 18 раз обстреляла приграничье Сумщины, в области зафиксировали всего 70 взрывов, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила Сумская ОВА в Facebook.

В Середино-Будской громаде враг бил из РСЗО (6 взрывов) и минометов (9 взрывов).

Эсманская громада: произведен обстрел из стрелкового оружия и минометов (5 взрывов).

Зноб-Новгородская громада: зафиксирован минометный обстрел (3 взрыва).

Дружбовская громада: 2 мины сбросили россияне на территорию общины.

Великописаревская громада: совершены минометные обстрелы (10 взрывов) и обстрел из АГС (16 взрывов).

Краснопольская громада: зафиксирован сброс с БПЛА 4 взрывных устройств типа ВОГ (4 взрыва) и минометный обстрел (10 взрывов).

Хотинская громада: был артиллерийский обстрел (2 взрыва).

Юнаковская громада: совершен минометный обстрел (3 взрыва).

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