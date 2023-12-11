Россия 18 раз обстреляла приграничье Сумщины: зафиксировано 70 взрывов
Россия за день 11 декабря 18 раз обстреляла приграничье Сумщины, в области зафиксировали всего 70 взрывов, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщила Сумская ОВА в Facebook.
В Середино-Будской громаде враг бил из РСЗО (6 взрывов) и минометов (9 взрывов).
Эсманская громада: произведен обстрел из стрелкового оружия и минометов (5 взрывов).
Зноб-Новгородская громада: зафиксирован минометный обстрел (3 взрыва).
Дружбовская громада: 2 мины сбросили россияне на территорию общины.
Великописаревская громада: совершены минометные обстрелы (10 взрывов) и обстрел из АГС (16 взрывов).
Краснопольская громада: зафиксирован сброс с БПЛА 4 взрывных устройств типа ВОГ (4 взрыва) и минометный обстрел (10 взрывов).
Хотинская громада: был артиллерийский обстрел (2 взрыва).
Юнаковская громада: совершен минометный обстрел (3 взрыва).