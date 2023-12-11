Росія 18 разів обстріляла прикордоння Сумщини: зафіксовано 70 вибухів
Росія за день 11 грудня 18 разів обстріляла прикордоння Сумщини, в області зафіксували загалом 70 вибухів, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомила Сумська ОВА у Facebook.
У Середино-Будській громаді ворог бив з РСЗВ (6 вибухів) та мінометів (9 вибухів).
Есманська громада: здійснено обстріл з стрілецької зброї та мінометів (5 вибухів).
Зноб-Новгородська громада: зафіксовано мінометний обстріл (3 вибухи).
Дружбівська громада: 2 міни скинули росіяни на територію громади.
Великописарівська громада: здійснено мінометні обстріли (10 вибухів) та обстріл з АГС (16 вибухів).
Краснопільська громада: зафіксовано скидання з БПЛА 4 вибухових пристроїв типу ВОГ (4 вибухи) та мінометний обстріл (10 вибухів).
Хотінська громада: був артилерійський обстріл (2 вибухи).
Юнаківська громада: здійснено мінометний обстріл (3 вибухи).