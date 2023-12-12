На monobank совершили массированную кибератаку – Гороховский

Украинский банк Monobank попал под DDoS-атаку. Она является массированой.﻿ Об этом заявил совладелец Monobank Олег Гороховский, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

"Массированная DDoS атака на моно (Monobank - ред.)" , - написал Гороховский.

Также он назвал и объект атаки - это точки входа на Amazon (банки, сайт).

В то же время совладелец Monobank сразу отмечает, что ситуация находится под контролем.

Напомним, что хакерская атака сегодня была совершена и на оператора "Киевстар". Это уже официально подтвердили в компании. Сейчас специалисты работают над устранением проблемы.

В то же время сбой в работе "Киевстар" фиксируется массово по всей стране. Абоненты сообщают об отсутствии мобильной связи, не работает сайт оператора, мобильное приложение "Киевстар". Также нет доступа в интернет.