На monobank совершили массированную кибератаку – Гороховский
Украинский банк Monobank попал под DDoS-атаку. Она является массированой. Об этом заявил совладелец Monobank Олег Гороховский, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.
"Массированная DDoS атака на моно (Monobank - ред.)", - написал Гороховский.
Также он назвал и объект атаки - это точки входа на Amazon (банки, сайт).
В то же время совладелец Monobank сразу отмечает, что ситуация находится под контролем.
Напомним, что хакерская атака сегодня была совершена и на оператора "Киевстар". Это уже официально подтвердили в компании. Сейчас специалисты работают над устранением проблемы.
В то же время сбой в работе "Киевстар" фиксируется массово по всей стране. Абоненты сообщают об отсутствии мобильной связи, не работает сайт оператора, мобильное приложение "Киевстар". Также нет доступа в интернет.