На monobank здійснили масовану кібератаку – Горохівський
Український банк Monobank потрапив під DDoS-атаку. Вона є масованою. Про це заявив співвласник monobank Олег Гороховський, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.
"Масована DDoS атака на моно (monobank - ред.)", - написав Гороховський.
Також він назвав і об'єкт атаки - це точки входу на Amazon (банки, сайт).
Водночас співвласник monobank одразу зазначає, що ситуація знаходиться під контролем.
Нагадаємо, що хакерська атака сьогодні була здійснена і на оператора "Київстар". Це офіційно вже підтвердили у компанії. Наразі фахівці працюють над усуненням проблеми.
Водночас збій у роботі "Київстар" фіксується масово по всій країні. Абоненти повідомляють про відсутність мобільного зв'язку, не працює сайт оператора, мобільний застосунок "Київстар". Також немає доступу до інтернету.