На monobank здійснили масовану кібератаку – Горохівський

Український банк Monobank потрапив під DDoS-атаку. Вона є масованою.﻿ Про це заявив співвласник monobank Олег Гороховський, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

"Масована DDoS атака на моно (monobank - ред.)" , - написав Гороховський.

Також він назвав і об'єкт атаки - це точки входу на Amazon (банки, сайт).

Водночас співвласник monobank одразу зазначає, що ситуація знаходиться під контролем.

Нагадаємо, що хакерська атака сьогодні була здійснена і на оператора "Київстар". Це офіційно вже підтвердили у компанії. Наразі фахівці працюють над усуненням проблеми.

Водночас збій у роботі "Київстар" фіксується масово по всій країні. Абоненти повідомляють про відсутність мобільного зв'язку, не працює сайт оператора, мобільний застосунок "Київстар". Також немає доступу до інтернету.