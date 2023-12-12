СБУ открыла производство из-за атаки на "Киевстар", не исключают след РФ
Служба безопасности Украины открыла уголовное дело по факту кибератаки на одного из национальных операторов мобильной связи "Киевстар". Правоохранители допускают, что за атакой может стоять страна-агрессор, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.
Производство открыто по восьми статьям Уголовного кодекса Украины. В частности, это:
- ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей);
- ст. 361-1 (создание с целью противоправного использования, распространения или сбыта вредоносных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт);
- ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
- ст. 111 (государственная измена);
- ст. 113 (диверсия);
- ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны);
- ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны);
- ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней).
Как стало известно, одна из версий, которую сейчас исследуют следователи СБУ, - за этой хакерской атакой могут стоять российские спецслужбы.
Сразу после возникновения инцидента в офисы компании выехала оперативно-следственная группа СБУ, документирующая все обстоятельства атаки.
Вместе с тем, по месту происшествия работают киберспециалисты СБУ, которые оказывают помощь сотрудникам "Киевстар" и координируют усилия всех государственных учреждений для скорейшего восстановления сети.