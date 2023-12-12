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СБУ відкрила провадження через атаку на "Київстар", не виключають слід РФ

СБУ відкрила провадження через атаку на "Київстар", не виключають слід РФ
Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом кібератаки на одного із національних операторів мобільного зв’язку "Київстар". Правоохоронці допускають, що за атакою може стояти країна-агресор, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

Провадження відкрите за вісьмома статтями Кримінального кодексу України. Зокрема, це:

  • ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж);
  • ст. 361-1 (створення з метою протиправного використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут);
  • ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
  • ст. 111 (державна зрада);
  • ст. 113 (диверсія);
  • ст. 437 (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни);
  • ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни);
  • ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній).

Як стало відомо, одна із версій, яку наразі досліджують слідчі СБУ, за цією хакерською атакою можуть стояти російські спецслужби.

Одразу після виникнення інциденту в офіси компанії виїхала оперативно-слідча група СБУ, яка документує всі обставини атаки.

Разом з тим за місцем події працюють кіберфахівці СБУ, які надають допомогу співробітникам "Київстар" і координують зусилля всіх державних установ для якнайшвидшого відновлення мережі.

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