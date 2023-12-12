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ВСУ: Сбой в "Киевстаре" не повлиял на действия украинских военных

ВСУ: Сбой в "Киевстаре" не повлиял на действия украинских военных
Фото: Facebook

Сбой в работе мобильного оператора "Киевстар" не повлиял на действия украинских военнослужащих, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ подполковник Владимир Фитьо в эфире национального телемарафона

"На линии фронта военные пользуются несколько иной связью. Абсолютно нет влияния ситуации на действия военнослужащих. Для обычных граждан, возможно, есть какие-то неудобства, но для военнослужащих абсолютно не имеет никакого значения".

Предыстория: 

  • Утром 12 декабря в сети Kyivstar произошел масштабный технический сбой. Из-за этого могут быть недоступны услуги связи и интернет у части абонентов.
  • Сбой в сети оператора повлиял также на национальный роуминг.
  • В мобильном операторе Kyivstar подтвердили, что причиной масштабного сбоя в работе с утра 12 декабря стала мощная хакерская атака, но заверили, что персональные данные клиентов в безопасности.
  • Гендиректор мобильного оператора Kyivstar Александр Комаров заявил, что сроки возобновления работы сервисов оператора неясны.
  • Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что абоненты Kyivstar, которые оказались вне зоны досягаемости, могут обратиться за помощью к правоохранителям.
  • Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту кибератаки на Kyivstar по 8 статьям Уголовного кодекса. Проверяется версия причастности российских спецслужб.

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