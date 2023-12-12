ВСУ: Сбой в "Киевстаре" не повлиял на действия украинских военных
Сбой в работе мобильного оператора "Киевстар" не повлиял на действия украинских военнослужащих, сообщает Украинская правда.
Об этом заявил начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ подполковник Владимир Фитьо в эфире национального телемарафона
"На линии фронта военные пользуются несколько иной связью. Абсолютно нет влияния ситуации на действия военнослужащих. Для обычных граждан, возможно, есть какие-то неудобства, но для военнослужащих абсолютно не имеет никакого значения".
Предыстория:
- Утром 12 декабря в сети Kyivstar произошел масштабный технический сбой. Из-за этого могут быть недоступны услуги связи и интернет у части абонентов.
- Сбой в сети оператора повлиял также на национальный роуминг.
- В мобильном операторе Kyivstar подтвердили, что причиной масштабного сбоя в работе с утра 12 декабря стала мощная хакерская атака, но заверили, что персональные данные клиентов в безопасности.
- Гендиректор мобильного оператора Kyivstar Александр Комаров заявил, что сроки возобновления работы сервисов оператора неясны.
- Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что абоненты Kyivstar, которые оказались вне зоны досягаемости, могут обратиться за помощью к правоохранителям.
- Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту кибератаки на Kyivstar по 8 статьям Уголовного кодекса. Проверяется версия причастности российских спецслужб.