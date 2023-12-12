ЗСУ: Збій у "Київстарі" не вплинув на дії українських військових
Збій у роботі мобільного оператора "Київстар" не вплинула на дії українських військовослужбовців, повідомляє Українська правда.
Про це заявив начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ підполковник Володимир Фітьо в ефірі національного телемарафону.
"На лінії фронту військові користуються дещо іншим зв'язком. Абсолютно немає впливу ситуації на дії військовослужбовців. Тому для звичаних цивільних громадян, можливо, є якісь незручності, але для військовослужбовців абсолютно не має жодного значення".
Передісторія:
- Зранку 12 грудня у мережі Kyivstar стався масштабний технічний збій. Через це можуть бути недоступні послуги зв'язку та інтернет у частини абонентів. Збій у мережі оператора вплинув також на національний роумінг.
- У мобільному операторі підтвердили, що причиною масштабного збою в роботі зранку 12 грудня стала потужна хакерська атака, але запевнили, що персональні дані клієнтів у безпеці.
- Гендиректор мобільного оператора Kyivstar Олександр Комаров заявив, що терміни відновлення роботи сервісів оператора незрозумілі.
- Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що абоненти Kyivstar, які опинились поза зоною досяжності, можуть звернутись по допомогу до правоохоронців.
- Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом кібератаки на Kyivstar за 8 статтями Кримінального кодексу. Перевіряється версія причетності російських спецслужб.