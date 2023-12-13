Британская разведка объяснила, почему РФ сменила место запуска "Шахедов"

Разведывательное сообщество Минобороны Британии проанализировало запуск Россией беспилотников типа "Shahed" с новой пусковой площадки в районе Балаклавы в оккупированном Крыму, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в разведывательном смотре британского ведомства за 13 декабря.

По данным разведки, РФ скорее всего рассредоточивает свои возможности запуска БПЛА в нескольких местах как для защиты своих сил, так и для усложнения усилий украинской противовоздушной обороны.

Аналитики отмечают, что Россия, вероятно, будет использовать дополнительные пусковые площадки в ответ на украинские атаки дронов, чтобы заставить Киев адаптироваться к новым транзитным коридорам этих систем.

В сводке напомнили, что 5 декабря российские официальные лица заявили, что перехватили 41 атаку украинских БПЛА на российскую военную инфраструктуру в Крыму, в том числе в районе мыса Чауда, РФ использует с начала сентября 2023 года.

Разведка указывает, что Балаклава стала пятым подтвержденным местом запуска РФ дронов против Украины рядом с мысом Чауда, а также рядом с российскими городами Ейск, Приморско-Ахтарск и Курск.