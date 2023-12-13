Британська розвідка пояснила, чому РФ змінила місце запуску "Шахедів"

Розвідувальна спільнота Міноборони Британії проаналізувала запуски Росією безпілотників типу "Shahed" з нового пускового майданчика в районі Балаклави в окупованому Криму, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться в розвідувальному огляді британського відомства за 13 грудня.

За даними розвідки, РФ, найімовірніше, розосереджує свої можливості запуску БПЛА в декількох місцях як для захисту своїх сил, так і для ускладнення зусиль української протиповітряної оборони.

Аналітики зазначають, що Росія, ймовірно, використовуватиме додаткові пускові майданчики у відповідь на українські атаки дронів, щоб змусити Київ адаптуватися до нових транзитних коридорів цих систем.

У зведенні нагадали, що 5 грудня російські офіційні особи заявили, що перехопили 41 атаку українських БПЛА на російську військову інфраструктуру в Криму, в тому числі в районі мису Чауда, РФ використовує з початку вересня 2023 року.

Розвідка вказує, що Балаклава стала п'ятим підтвердженим місцем запуску РФ дронів проти України, поряд з мисом Чауда, а також поряд з російськими містами Єйськ, Приморсько-Ахтарськ та Курськ.