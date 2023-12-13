В очередях на границе с Украиной стоят 4300 грузовиков – ГПСУ

На польско-украинской границе находится около 2600 грузовиков, продолжается блокировка движения на трех пунктах пропуска. Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, сообщает Укринформ.

"На направлениях, где блокировка продолжается, по информации польских пограничников на утро - 2600 грузовиков: "Шегини" - 1300, "Рава-Русская" - 720, "Краковец" - 570" , - сказал спикер.

Пункт пропуска "Ягодин" разблокирован 11 декабря после 14 часов по киевскому времени. Интенсивность движения происходит. Количество пересечений границы увеличилось. По состоянию на утро в очереди в направлении Украины находится 700 грузовых транспортных средств, отметил Демченко.

На границе со Словакией блокировка продолжается. По состоянию на утро в сторону Украины в направлении пункта пропуска "Ужгород" ожидало проезда почти 560 грузовиков.

В "єЧерзі" на выезд из Украины на утро зарегистрировано более 1200 грузовиков.

На венгерской границе движение идет, но очереди находятся. По состоянию на утро в сторону Украины в направлении пункта пропуска "Тиса" ожидало проезда 450 грузовиков.