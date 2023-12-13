У чергах на кордоні з Україною стоять 4300 вантажівок – ДПСУ

На польсько-українському кордоні перебуває близько 2600 вантажівок, триває блокування руху на трьох пунктах пропуску. Про це заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, повідомляє Укрінформ.

"На напрямках, де блокування продовжується, за інформацією польських прикордонників станом на ранок - 2600 вантажівок: "Шегині" – 1300, "Рава-Руська" – 720, "Краківець" – 570" , - сказав речник.

Пункт пропуску "Ягодин" розблоковано 11 грудня після 14 години за київським часом. Інтенсивність руху відбувається. Кількість перетинів кордону збільшилася. Станом на ранок в черзі в напрямку України перебуває 700 вантажних транспортних засобів, зазначив Демченко.

На кордоні зі Словаччиною блокування триває. Станом на ранок в бік України на напрямку пункту пропуску "Ужгород" очікувало проїзду майже 560 вантажівок.

В "єЧерзі" на виїзд з України на ранок зареєстровано понад 1200 вантажівок.

На угорському кордоні рух іде, але черги присутні. Станом на ранок в бік України на напрямку пункту пропуску "Тиса" очікувало проїзду 450 вантажівок.