Украинцы в 2023 году положили на депозиты рекордные 25 млрд грн – НБУ

В ноябре депозитный портфель в целом по банковской системе увеличился на 25 млрд грн (2,6%) и составил 1,03 трлн грн. Об этом свидетельствуют данные НБУ, сообщает Лига.Финансы.

Гривневый портфель в прошлом месяце вырос на 20 млрд грн (3,1%) и составил 682,5 млрд грн.

Валютные сбережения показали прирост на $141 млн (1,5%). В общей сложности валютный портфель составляет $9,6 млрд (347,8 млрд в гривневом эквиваленте).

Доходность банковских сбережений в национальной валюте снизилась. Средняя ставка упала на 0,2 п.п. и составляет 13,9% годовых. Для валютных депозитов ставка не изменилась – 1,1% годовых.