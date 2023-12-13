Українці у 2023 році поклали на депозити рекордні 25 млрд грн – НБУ

Упродовж листопада депозитний портфель в цілому по банківській системі збільшився на 25 млрд грн (2,6%) і склав 1,03 трлн грн. Про це свідчать дані НБУ, повідомляє Ліга.Фінанси.

Гривневий портфель минулого місяця виріс на 20 млрд грн (3,1%) і склав 682,5 млрд грн.

Валютні заощадження показали приріст на $141 млн (1,5%). Загалом валютний портфель складає $9,6 млрд (347,8 млрд в гривневому еквіваленті).

Дохідність банківських заощаджень в національній валюті знизилась. Середня ставка впала на 0,2 в.п. і складає 13,9% річних. Для валютних депозитів ставка не змінилася – 1,1% річних.