Оккупанты 6 часов атаковали Одесчину, есть пострадавшие и разрушения – ОВА

В ночь на 14 декабря российские оккупанты в течение шести часов атаковали Одесскую область беспилотниками Shahed. Пострадали 11 человек. Есть поврежденные и разрушенные здания.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

"В результате падения обломков сбитых дронов-камикадзе повреждено общежитие. Пострадали 11 человек, из них 3 ребенка. Детей и двое взрослых госпитализированы. У двух 8-летних мальчиков и 12-летняя девочки контузии и закрытые черепно-мозговые травмы, у взрослых сотрясения мозга и ранения" , – сообщил Кипер.

Также повреждены 11 зданий. Выгорело дотла два автомобиля, пожар ликвидировали. "На месте установлен мобильный пункт обогрева, с пострадавшими и жителями работают психологи, организован подвоз пищи и теплых вещей" , – говорится в сообщении.

После обстрела Одессы россияне атаковали припортовую инфраструктуру в Измаильском районе – туда запустили 20 "Шахедов". Были разрушены складские помещения. Люди не пострадали.