Окупанти 6 годин атакували Одещину, є постраждалі та руйнування – ОВА

У ніч на 14 грудня російські окупанти впродовж шести годин атакували Одещину безпілотниками Shahed. Постраждали 11 людей. Є пошкоджені та зруйновані будівлі.

Про це повідомив﻿ голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Внаслідок падіння уламків збитих дронів-камікадзе пошкоджено гуртожиток. Постраждало 11 осіб, з них 3 дитини. Дітей та двох дорослих госпіталізували. У двох 8-річних хлопчиків та 12-річна дівчинки контузії та закриті черепно-мозкові травми, в дорослих струси мозку та поранення" , – повідомив Кіпер.

Також пошкоджені 11 будівель. Вигоріло вщент дві автівки, пожежу ліквідували. "На місці встановлено мобільний пункт обігріву, з постраждалими та мешканцями працюють психологи, організовано підвезення їжі та теплих речей" , – йдеться в повідомленні.

Опісля обстрілу Одеси росіяни атакували припортову інфраструктуру в Ізмаїльському районі – туди запустили 20 "Шахедів". Були зруйновані складські приміщення. Люди не постраждали.