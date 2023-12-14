Ночную атаку беспилотников на Россию устроило ГУР – источники

Атака дронов на Россию в ночь на 14 декабря была спецоперацией Главного управления разведки Минобороны. Цели беспилотников находились в Московской и Калужской областях. Об этом сообщили источники в спецслужбах, пишет Ульяна Безпалько, РБК-Украина.

Как рассказали источники изданию, целями были военные объекты, в том числе на территории Московской и Калужской областей.

"После последних ударов, которые россияне совершили по Украине, это было хорошее напоминание для них, что у них тоже не будет спокойных ночей" , - сообщил собеседник.

Напомним, сегодня в России сообщили о девяти беспилотниках, которые якобы были сбиты над Московской и Калужской областями.

В частности, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении атаки летевшего на Москву беспилотника. Мол, БПЛА приземлили на расстоянии немногим более 80 километров от российской столицы.

Спустя почти два часа он добавил, что была обнаружена и обезврежена силами ПВО еще одна попытка пролета беспилотника в Москву.

Впоследствии Минобороны РФ отчиталось, что всего за эту ночь якобы были сбиты или перехвачены девять беспилотников над Московской и Калужской областями.