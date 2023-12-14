Нічну атаку безпілотників на Росію влаштувало ГУР – джерела

Атака дронів на Росію у ніч проти 14 грудня була спецоперацією Головного управління розвідки Міноборони. Цілі безпілотників були у Московській та Калузькій областях. Про це розповіли джерела в спецслужбах, пише Уляна Безпалько, РБК-Україна.

Як розповіли джерела виданню, цілями були військові обʼєкти зокрема на території Московської та Калузької областей.

"Після останніх ударів, які росіяни здійснили по Україні, це було хороше нагадування для них, що в них теж не буде спокійних ночей" , - повідомив співрозмовник.

Нагадаємо, сьогодні у Росії повідомили про дев'ять безпілотників, які нібито було збито над Московською та Калузькою областями.

Зокрема мер Москви Сергій Собянін повідомив про відбиття атаки безпілотника, який летів на Москву. Мовляв, БПЛА приземлили на відстані трохи понад 80 кілометрів від російської столиці.

Майже через дві години він додав, що було виявлено та знешкоджено силами ППО ще одну спробу прольоту безпілотника до Москви.

Згодом Міноборони РФ відзвітувало, що всього за цю ніч нібито було збито або перехоплено дев'ятьох безпілотників над Московською та Калузькою областями.