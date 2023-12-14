Фонд Вадима Столара вместе с ООО "ОЕНЖИ СОЛАР" обеспечил альтернативными источниками энергии детсад и поликлинику на Киевщине
Фонд Вадима Столара профинансировал оборудование альтернативными источниками питания детского сада и детской поликлиники, расположенными в Киевской области. Проект реализован вместе с компанией ООО "ОЕНЖИ СОЛАР", говорится в сюжете "Новости. Live".
Стоимость Фонда проводила монтаж и пусконаладочные работы солнечных станций с системами бесперебойного питания на основе аккумуляторных батарей на этих двух объектах инфраструктуры.
"Из-за обстрелов врагом критической инфраструктуры украинцы постоянно рискуют остаться без центрального энергоснабжения. Наибольшие риски здесь для медицинских учреждений, где бесперебойное питание критически важно для работы оборудования, спасающего жизнь и поддерживающего жизнедеятельность тяжелых пациентов. Также важно, чтобы электричеством постоянно были обеспечены детские сады, чтобы маленькие украинцы чувствовали себя уютно, комфортно и безопасно.
Фонд Вадима Столара взял на себя финансирование работ по обустройству систем альтернативного питания на двух соответствующих объектах Киевщины – детском саду в Вышгородском районе и детской поликлинике на Киевщине, в чем очень помогла компания "ОЕНЖИ СОЛАР"”, – сообщила волонтер Фонда Наталья Приходько.
Инженер по охране труда детского сада Валерий Геращенко объяснил принцип действия и преимущества резервной системы.
“Работают такие системы следующим образом: когда есть электрический ток в сети, они подзаряжают аккумуляторы, когда исчезает свет – автоматически, персонал даже не замечает, питание переключается на батареи, и так автономно они могут работать где-то 4-5 часов. Так в садике остаются освещение, отопление и питьевая вода”, – рассказал инженер.
“Очевидно, что Россия будет продолжать попытки уничтожить нашу энергетическую инфраструктуру и нас ждет нелегкая зима. Я понимаю, что дети особенно нуждаются в нашем внимании и поддержке в такие трудные времена, именно поэтому мы с командой Фонда и партнерами реализовали проект по обеспечению резервным питанием детских заведений”, – резюмировал основатель Фонда Вадим Столар.