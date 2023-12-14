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Фонд Вадима Столара разом з ТОВ "ОЕНЖІ СОЛАР" забезпечив альтернативними джерелами енергії дитсадок та поліклініку на Київщині

Фонд Вадима Столара разом з ТОВ "ОЕНЖІ СОЛАР" забезпечив альтернативними джерелами енергії дитсадок та поліклініку на Київщині

Фонд Вадима Столара профінансував обладнання альтернативними джерелами живлення дитячого садочка та дитячої поліклініки, розташованих у Київській області. Проєкт реалізовано разом з компанією ТОВ "ОЕНЖІ СОЛАР", йдеться у сюжеті Новини.Live﻿.

Коштом Фонду були проведені монтаж та пусконалагоджувальні роботи сонячних станцій з системами безперебійного живлення на основі акумуляторних батарей на цих двох об’єктах інфраструктури.

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“Через обстріли ворогом критичної інфраструктури українці постійно ризикують залишитися без центрального енергопостачання. Найбільші ризики тут для медичних закладів, де безперебійне живлення критично важливе для роботи обладнання, яке рятує життя і підтримує життєдіяльність важких пацієнтів. Також важливо, щоб електрикою постійно були забезпечені дитячі садки, аби маленькі українці почувалися затишно, в комфорті та безпеці.
Тож Фонд Вадима Столара взяв на себе фінансування робіт з облаштування систем альтернативного живлення на двох відповідних об’єктах Київщини – дитячому садку у Вишгородському районі та дитячій поліклініці на Київщині, в чому дуже допомогла компанія "ОЕНЖІ СОЛАР"”, – повідомила волонтерка Фонду﻿ Наталія Приходько.
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Інженер з охорони праці дитячого садочка Валерій Геращенко пояснив принцип дії та переваги резервної системи.

“Працюють такі системи наступним чином: коли є електричний струм у мережі, вони підзаряджають акумулятори, коли зникає світло – автоматично, персонал навіть не помічає, живлення перемикається на батареї, і так автономно вони можуть працювати десь 4-5 годин. Так у садочку залишаються освітлення, опалення та питна вода”, – розповів інженер.

“Очевидно, що росія продовжуватиме спроби знищити нашу енергетичну інфраструктуру і на нас чекає нелегка зима. Я розумію, що діти особливо потребують нашої уваги та підтримки в такі важкі часи, саме тому ми з командою Фонду та партнерами реалізували проєкт із забезпечення резервним живленням дитячих закладів”, – резюмував засновник Фонду Вадим Столар﻿.
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