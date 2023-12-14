Фонд Вадима Столара разом з ТОВ "ОЕНЖІ СОЛАР" забезпечив альтернативними джерелами енергії дитсадок та поліклініку на Київщині

Фонд Вадима Столара профінансував обладнання альтернативними джерелами живлення дитячого садочка та дитячої поліклініки, розташованих у Київській області. Проєкт реалізовано разом з компанією ТОВ "ОЕНЖІ СОЛАР", йдеться у сюжеті Новини.Live﻿.

Коштом Фонду були проведені монтаж та пусконалагоджувальні роботи сонячних станцій з системами безперебійного живлення на основі акумуляторних батарей на цих двох об’єктах інфраструктури.

“Через обстріли ворогом критичної інфраструктури українці постійно ризикують залишитися без центрального енергопостачання. Найбільші ризики тут для медичних закладів, де безперебійне живлення критично важливе для роботи обладнання, яке рятує життя і підтримує життєдіяльність важких пацієнтів. Також важливо, щоб електрикою постійно були забезпечені дитячі садки, аби маленькі українці почувалися затишно, в комфорті та безпеці.

Тож Фонд Вадима Столара взяв на себе фінансування робіт з облаштування систем альтернативного живлення на двох відповідних об’єктах Київщини – дитячому садку у Вишгородському районі та дитячій поліклініці на Київщині, в чому дуже допомогла компанія "ОЕНЖІ СОЛАР"” , – повідомила волонтерка Фонду﻿ Наталія Приходько.

Інженер з охорони праці дитячого садочка Валерій Геращенко пояснив принцип дії та переваги резервної системи.

“Працюють такі системи наступним чином: коли є електричний струм у мережі, вони підзаряджають акумулятори, коли зникає світло – автоматично, персонал навіть не помічає, живлення перемикається на батареї, і так автономно вони можуть працювати десь 4-5 годин. Так у садочку залишаються освітлення, опалення та питна вода” , – розповів інженер.