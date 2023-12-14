По всей Украины в четвертый раз объявили тревогу: ВС сообщили о пусках "Кинжалов" (Обновлено)

По всей территории Украины в четверг в четвертый раз объявили воздушную тревогу из-за взлета в России потенциального носителя аэробаллистической ракеты "Кинжал", сообщает Украинская правда.

Об этом говорят карта воздушных тревог, Воздушные силы в Telegram.

"Внимание! Вся Украина - ракетная опасность!

Очередной взлет МиГ-31К ВКС РФ с аэродрома Саваслейка".

Обновлено: В 17.50 Воздушные силы сообщили, что есть пуски "Кинжалов" с востока.

В 18.36 сообщили об отбое тревоги.

Что предшествовало: В течение дня 14 декабря по всей Украине трижды объявляли воздушную тревогу из-за взлета российских истребителей МиГ-31К. Во время второй и третьей тревоги Воздушные силы сообщали о пуске ракет.

По данным Воздушных сил, во время второй тревоги из-за взлета МиГов был прилет "Кинжала" в Хмельницкой области, во время третьей тревоги из-за российских истребителей было зафиксировано еще несколько воздушных целей, их судьба устанавливается.

Во время последней тревоги жители Киева и области могли слышать работу противовоздушной обороны.

Напомним: Долгое время российские истребители МиГ-31К взлетали без нанесения ударов по Украине. Их полет и соответственно воздушная тревога иногда длился по несколько часов. В последнее время возникла дискуссия вокруг того, нужно ли объявлять воздушную тревогу по всей Украине из-за взлета МиГ-31К.

Воздушные силы отмечали, что решение по этому поводу должно выносить исключительно высшее руководство государства.

На заседании Ставки верховного главнокомандующего 17 ноября президент Владимир Зеленский дал поручение разработать решение, чтобы длительные воздушные тревоги из-за взлета МиГов не парализовали жизнь страны.

В Воздушных силах отметили, что при любом решении будут оперативно информировать население о потенциальных угрозах в частности в телеграмм-канале ВС.