По всій Україні вчетверте оголосили тривогу: ПС повідомили про пуски "Кинджалів" (Оновлено)

По всій території України у четвер вчетверте оголосили повітряну тривогу через зліт у Росії потенційного носія аеробалістичної ракети "Кинджал", повідомляє Українська правда.

Про це говорять мапа повітряних тривог, Повітряні сили в Telegram.

"Увага! Вся Україна - ракетна небезпека!

Черговий зліт МіГ-31К ПКС РФ з аеродрому Саваслейка".

Оновлено: О 17.50 Повітряні сили повідомили, що є пуски "Кинджалів" зі сходу.

Що передувало: Протягом дня 14 грудня по всій Україні тричі оголошували повітряну тривогу через зліт російських винищувачів Міг-31К. Під час другої і третьої тривоги Повітряні сили повідомляли про пуск ракет.

За даними Повітряних сил, під час другої тривоги через зліт МіГів був приліт "Кинджала" в Хмельницькій області, під час третьої тривоги через російські винищувачі було зафіксовано ще кілька повітряних цілей, їхня доля встановлюється.

Під час третьої тривоги мешканці Києва та області могли чути роботу протиповітряної оборони.

Нагадаємо: Довший час російські винищувачі МіГ-31К злітали без завдання ударів по Україні. Їхній політ і відповідно повітряна тривога подекуди тривав по кілька годин.

Останнім часом виникла дискусія навколо того, чи потрібно оголошувати повітряну тривогу по всій Україні через зліт МіГ-31К.

Повітряні сили наголошували, що рішення щодо цього має виносити виключно вище керівництво держави.

На засіданні Ставки верховного головнокомандувача 17 листопада президент Володимир Зеленський дав доручення розробити рішення, щоб тривалі повітряні тривоги через зліт МіГів не паралізували життя країни.

У Повітряних силах зазначили, що за будь-якого рішення будуть оперативно інформувати населення щодо потенційних загроз зокрема в телеграм-каналі ПС.