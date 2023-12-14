Воздушные силы сообщили об уничтожении ракеты, которая летела на Днепр
Воздушные силы сообщили об уничтожении управляемой авиационной ракеты Х-59 в небе над Днепропетровской областью, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщило Воздушное командование "Схід"
"Подразделением Воздушного командования "Схід" уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59 в Днепровском районе Днепропетровской области".
Что предшествовало: В 17.30 Воздушные силы сообщали в Telegram о пуске россиянами управляемой авиационной ракеты с юга на Днепр.