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Воздушные силы сообщили об уничтожении ракеты, которая летела на Днепр

Воздушные силы сообщили об уничтожении ракеты, которая летела на Днепр
Фото: flickr

Воздушные силы сообщили об уничтожении управляемой авиационной ракеты Х-59 в небе над Днепропетровской областью, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщило Воздушное командование "Схід"

"Подразделением Воздушного командования "Схід" уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59 в Днепровском районе Днепропетровской области".

Что предшествовало: В 17.30 Воздушные силы сообщали в Telegram о пуске россиянами управляемой авиационной ракеты с юга на Днепр.

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