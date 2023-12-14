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Повітряні сили повідомили про знищення ракети, яка летіла на Дніпро

Повітряні сили повідомили про знищення ракети, яка летіла на Дніпро
Фото: flickr

Повітряні сили повідомили про знищення керованої авіаційної ракети Х-59 у небі над Дніпропетровщиною, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомило Повітряне командування "Схід".

"Підрозділом Повітряного командування "Схід" знищено керовану авіаційну ракету Х-59 в Дніпровському районі Дніпропетровської області".

Що передувало: О 17.30 Повітряні сили повідомляли в Telegram про пуск росіянами керованої авіаційної ракети з півдня на Дніпро.

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