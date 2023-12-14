Повітряні сили повідомили про знищення ракети, яка летіла на Дніпро
Повітряні сили повідомили про знищення керованої авіаційної ракети Х-59 у небі над Дніпропетровщиною, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомило Повітряне командування "Схід".
"Підрозділом Повітряного командування "Схід" знищено керовану авіаційну ракету Х-59 в Дніпровському районі Дніпропетровської області".
Що передувало: О 17.30 Повітряні сили повідомляли в Telegram про пуск росіянами керованої авіаційної ракети з півдня на Дніпро.