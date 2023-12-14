Над Киевом сбита гиперзвуковая аэробалистическая ракета "Кинжал" – Игнат
В Киеве в четверг, 14 декабря, система противовоздушной обороны сбила российскую ракету Х-47М "Кинжал", сообщает Деловая столица.
Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире Киев24.
"ПВО Киева сегодня сбило одну аэробалистическую ракету Х-47М "Кинжал"", — сообщил он.
Отметим, в Киеве в течение дня пять раз объявляли воздушную тревогу из-за взлета носителей "Кинжалов" МиГ-31К.
Как сообщалось, российская армия днем, 14 декабря, устроила массированный обстрел территории Украины ракетами "Кинжал".