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Над Киевом сбита гиперзвуковая аэробалистическая ракета "Кинжал" – Игнат

Над Киевом сбита гиперзвуковая аэробалистическая ракета "Кинжал" – Игнат
Фото: kremlin.ru

В Киеве в четверг, 14 декабря, система противовоздушной обороны сбила российскую ракету Х-47М "Кинжал", сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире Киев24.

"ПВО Киева сегодня сбило одну аэробалистическую ракету Х-47М "Кинжал"", — сообщил он.

Отметим, в Киеве в течение дня пять раз объявляли воздушную тревогу из-за взлета носителей "Кинжалов" МиГ-31К.

Как сообщалось, российская армия днем, 14 декабря, устроила массированный обстрел территории Украины ракетами "Кинжал".

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