Над Києвом збито гіперзвукову аеробалістичну ракету "Кинджал" – Ігнат
У Києві в четвер, 14 грудня, система протиповітряної оборони збила російську ракету Х-47М "Кинджал", повідомляє Ділова столиця.
Про це повідомив речник командування Повітряних сил України Юрій Ігнат в ефірі Київ24.
"ППО Києва сьогодні збило одну аеробалістичну ракету Х-47М "Кинджал"", — повідомив він.
Зазначимо, у Києві впродовж дня пʼять разів оголошували повітряну тривогу через зліт носіїв "Кинджалів" МіГ-31К.
Як повiдомлялось, російська армія вдень, 14 грудня, влаштувала масований обстріл території України ракетами "Кинжал".