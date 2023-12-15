В Украине почти 180 населенных пунктов без электричества из-за непогоды

В результате непогоды в Сумской и Харьковской областях обесточены 177 населенных пунктов, сообщает Экономическая правда.

В Сумской области в результате гололеда обесточен 41 населенный пункт. Над восстановлением электросетей работают 3 аварийные бригады.

В Харьковской области из-за непогоды без электроснабжения 136 населенных пунктов, из них 38 - частично.

Без света остались 43373 абонента - Близнюковского, Лозовского, Первомайского, Барвенковского, Изюмского, Балаклейского, Липецкого, Волчанского и Чугуевского РЭСов. Работы по восстановлению продолжаются", - отметил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Кроме того, непогода 14 декабря привела к серьезной аварии в энергосистеме Харькова, из-за которой половина города чуть не осталась без отопления, сообщил глава города Игорь Терехов.