В Украине почти 180 населенных пунктов без электричества из-за непогоды
В результате непогоды в Сумской и Харьковской областях обесточены 177 населенных пунктов, сообщает Экономическая правда.
В Сумской области в результате гололеда обесточен 41 населенный пункт. Над восстановлением электросетей работают 3 аварийные бригады.
В Харьковской области из-за непогоды без электроснабжения 136 населенных пунктов, из них 38 - частично.
Без света остались 43373 абонента - Близнюковского, Лозовского, Первомайского, Барвенковского, Изюмского, Балаклейского, Липецкого, Волчанского и Чугуевского РЭСов. Работы по восстановлению продолжаются", - отметил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Кроме того, непогода 14 декабря привела к серьезной аварии в энергосистеме Харькова, из-за которой половина города чуть не осталась без отопления, сообщил глава города Игорь Терехов.
"По состоянию на сегодняшний день мы возобновили работу всех котельных города — локализовали дефекты, спустили воздух с радиаторов отопления. Тепло харьковчанам подается в полном объеме", - добавил он.