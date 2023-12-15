В Україні майже 180 населених пунктів без електрики через негоду
Внаслідок негоди у Сумській та Харківській областях знеструмлено 177 населених пунктів, повідомляє Економічна правда.
На Сумщині внаслідок ожеледі знеструмлено 41 населений пункт. Над відновленням електромереж працюють 3 аварійні бригади.
На Харківщині через негоду без електропостачання 136 населених пунктів, з них 38 - частково.
"Без світла залишились 43373 абоненти - Близнюківського, Лозівського, Первомайського, Барвінківського, Ізюмського, Балаклійського, Липецького, Вовчанського та Чугуївського РЕМів. Роботи з відновлення тривають", - зазначив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Крім того, негода 14 грудня спричинила серйозну аварію в енергосистемі Харкова, через яку половина міста мало не залишилося без опалення, повідомив очільник міста Ігор Терехов.
"Станом на зараз ми відновили роботу всіх котелень міста — локалізували дефекти, спустили повітря з радіаторів опалення. Тепло харківʼянам подається в повному обсязі", - додав він.