Шольц попросил Орбана выйти для решения по Украине – СМИ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вышел из зала на заседании Европейского совета во время принятия решения о переговорах с Украиной. Эту идею предложил канцлер Германии Олаф Шольц.﻿ Об этом сообщает Politico, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Издание со ссылкой на источники отмечает, что после трех часов переговоров между лидерами ЕС по поводу начала переговоров о вступлении Украины канцлер Германии предложил решение.

Шольц предложил Орбану, блокировавшему решение, просто выйти из зала заседаний и попить кофе, пока лидеры других стран ЕС обсуждали вопрос Украины. Таким образом удалось принять единогласное решение о начале переговоров с Украиной о членстве в ЕС.

По данным Politico, предложение Шольца не было спонтанным, его ранее обсудили в кулуарах.

Как отмечают журналисты, трюк Шольца вызвал удивление в Брюсселе. Канцлера Германии часто сравнивают с его предшественницей Ангелой Меркель и обвиняют в том, что он не смог заменить ее на политической арене. Однако отличная стратегия на саммите ЕС вернула Шольцу лидерство.