Шольц попросив Орбана вийти для рішення щодо України – ЗМІ

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вийшов із зали під час засідання Європейської ради під час ухвалення рішення про переговори з Україною. Цю ідею запропонував канцлер Німеччини Олаф Шольц.﻿ Про це повідомляє Politico, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Видання з посиланням на джерела зазначає, що після трьох годин переговорів між лідерами ЄС щодо початку переговорів про вступ України канцлер Німеччини запропонував рішення.

Шольц запропонував Орбану, який блокував рішення, просто вийти з зали засідань та попити кави, поки лідери інших країн ЄС обговорювали питання України. Таким чином вдалося ухвалити одностайне рішення про початок переговорів з Україною про членство в ЄС.

За даними Politico, пропозиція Шольца не була спонтанною, її раніше обговорили у кулуарах.

Як зазначають журналісти, трюк Шольца викликав здивування у Брюсселі. Канцлера Німеччини часто порівнюють з його попередницею Ангелою Меркель і звинувачують у тому, що він не зміг замінити її на політичній арені. Проте чудова стратегія на саміті ЄС повернула Шольцу лідерство.