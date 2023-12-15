На Закарпатье депутат сельсовета подорвал гранаты, 26 пострадавших – Нацполиция

На Закарпатье в здании Керецковского сельского совета депутат взорвал гранаты. 26 человек получили травмы (из них 6 – в тяжелом состоянии). Сначала сообщалось о гибели взрывателя, затем уточнили, что медики "проводят реанимационные мероприятия".

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

"Сегодня в 11.37 на линию "102" поступило сообщение, что в здании Керецковского сельского совета Мукачевского района во время заседания сессии один из депутатов взорвал гранаты. По предварительной информации, в результате взрыва погиб один человек, сам взрывник, еще 11 человек ранены" , – говорится в сообщении.

Позже в Нацполиции уточнили, что количество пострадавших возросло до 26, из них 6 человек в тяжелом состоянии.

"Медики проводят реанимационные мероприятия по отношению к мужчине, который взорвал гранаты" , – говорится в сообщении.

На месте работают все профильные службы, следственно-оперативная группа полиции, взрывотехники и криминалисты. Продолжаются первоочередные следственные действия.