На Закарпатті депутат сільради підіравав гранати, 26 постраждалих – Нацполіція

На Закарпатті в будівлі Керецьківської сільської ради депутат підірвав гранати. 26 людей отримали травми (з них 6 – у важкому стані). Спершу повідомлялося про загибель підривника, згодом уточнили, що медики "проводять реанімаційні заходи".

Про це повідомили﻿ в Національній поліції України.

"Сьогодні об 11.37 на лінію "102" надійшло повідомлення, що в будівлі Керецьківської сільської ради Мукачівського району під час засідання сесії один із депутатів підірвав гранати. За попередньою інформацією, внаслідок вибуху загинула одна особа, сам підривник, ще 11 людей поранено" , – йдеться в повідомленні.

Пізніше в Нацполіції уточнили, що кількість постраждалих зросла до 26, 6 людей у важкому стані.

"Медики проводять реанімаційні заходи щодо чоловіка, який підірвав гранати" , – йдеться в повідомленні.

На місці працюють всі профільні служби, слідчо-оперативна група поліції, вибухотехніки та криміналісти. Тривають першочергові слідчі дії.