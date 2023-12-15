Подрыв гранат на Закарпатье будут расследовать как теракт – полиция

Подрыв гранат в здании Керецковского сельского совета Закарпатья депутатом будут расследовать как теракт. Об этом заявили в Национальной полиции, сообщает Украинская правда.

"Следователи квалифицировали событие по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УКУ. Кроме того, Служба безопасности Украины вносит сведения и будет расследовать событие по ч. 1 ст. 258 (террористический акт) УКУ, что является подследственностью СБУ", – говорится в сообщении.

Отмечается, что полиция работает на месте происшествия.

15 декабря на Закарпатье в здании Керецковского сельского совета депутат взорвал гранаты, в результате чего, по предварительным данным, есть 26 раненых.

Сообщалось, что медики проводят реанимационные мероприятия в отношении мужчины, который взорвал гранаты.

По данным издания, заявление о чрезвычайном происшествии поступило от женщины, которая смотрела онлайн-трансляцию сессии.

По предварительной информации, гранаты бросил депутат Керецковского сельского совета от партии "Слуга народа" Сергей Батрин.