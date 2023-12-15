Підрив гранат на Закарпатті будуть розслідувати як теракт – поліція

Підрив гранат у будівлі Керецьківської сільської ради Закарпаття депутатом розслідуватимуть як теракт. Про це заявили в Національній поліції, повідомляє Українська правда.

"Слідчі кваліфікували подію за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ. Окрім того, Служба безпеки України вносить відомості та розслідуватиме подію за ч. 1 ст. 258 (терористичний акт) ККУ, що є підслідністю СБУ" , – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що поліція працює на місці події.

Нагадаємо, 15 грудня на Закарпатті в будівлі Керецьківської сільської ради депутат підірвав гранати, внаслідок чого, за попередніми даними, є 26 поранених.

Повідомлялося, що медики проводять реанімаційні заходи щодо чоловіка, який підірвав гранати.

За даними видання, заява про надзвичайну подію надійшла від жінки, яка дивилася онлайн-трансляцію сесії.

За попередньою інформацією, гранати кинув депутат Керецьківської сільської ради від партії "Слуга народу" Сергій Батрин.