Британская разведка считает маловероятным дальнейшее продвижение РФ у Марьинки

Несмотря на постепенные продвижения российской армии в районе Марьинки британская разведка считает крайне маловероятным существенный прорыв РФ в направлении Курахово, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании от 15 декабря.

В ведомстве отмечают продолжающиеся тяжелые бои за контроль над разрушенной Марьинкой и ее окрестностями.

"Россия вполне вероя ﻿ тно сократила небольшие карманы контролируемых Украиной территорий в границах города", – говорится в обзоре.

Там отмечают, что одной из оперативных целей РФ в районе является контроль над трассами 00510 и Н15 с целью дальнейшего продвижения в направлении Курахово.