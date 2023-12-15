Британська розвідка вважає малоймовірним подальше просування РФ біля Мар'їнки
Попри поступові просування російської армії в районі Мар’їнки британська розвідка вважає вкрай малоймовірним істотний прорив РФ в напрямку Курахового. Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії від 15 грудня, повідомляє Європейська правда.
У відомстві відзначають триваючі важкі бої за контроль над зруйнованою Мар’їнкою і її околицями.
"Росія цілком імовірно скоротила невеликі кишені контрольованих Україною територій в кордонах міста", – йдеться в огляді.
Там зазначають, що однією з оперативних цілей РФ у районі є контроль над трасами 00510 та Н15 з метою подальшого просування у напрямку Курахового.
"Попри своє поступове просування, великий оперативно значущий російський прорив у цьому секторі виглядає вкрай малоймовірним", – стверджує британська розвідка.