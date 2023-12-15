Более 51 миллиарда неуплаченных налогов - игорному бизнесу придется рассчитаться

“О неуплаченных налогах игорного бизнеса, которые были скрыты от государства. Как и говорил, их придется доплатить. За ноябрь 2023 года большинство игорного бизнеса получили налоговые начисления” - об этом в своем Telegram-канале сообщил член фракции “Голос”, первый заместитель руководителя Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

Налоги доначислены для двух онлайн-казино, двух букмекерских компаний и игровых автоматов: онлайн казино должно уплатить 42 млрд грн, букмекеры 7,8 млрд грн и автоматы – 1,3 млрд грн.

"В целом по игорному бизнесу доначислены налоги и сборы на более чем 51,2 млрд грн" - пишет депутат.

По данным Forbes речь может идти о Космолоте, Pin-UP, Vbet, Favbet и First Casino. Однако документально это не подтверждено.

В письменном комментарии для издания Vbet и Favbet отметили, что будут защищать свои интересы всеми доступными законными методами, независимо от суммы, комментирует команда по обзорам казино Об Интернете﻿﻿.

Напомним, в августе этого года президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в Налоговый кодекс. Этот закон возвратил налог с оборота (налог GGR) для онлайн казино на уровень 18%. Налог GGR предусматривает обложение суммы всех ставок за вычетом суммы выигрышей. Ожидается, что это должно принести для бюджета дополнительных 1,5 млрд грн в год. С апреля 2022 года игровые операторы были на упрощенной системе налогообложения и платили единый налог в размере всего 2% от оборота – это в среднем 200 000 гривен в день.