Понад 51 мільярд несплачених податків - гральному бізнесу доведеться розрахуватись

“Про несплачені податки грального бізнесу, які були приховані від держави. Як і говорив, їх доведеться доплатити. За листопад 2023 більшість грального бізнесу отримала податкові нарахування” - про це у своєму Telegram﻿-каналі повідомив член фракції “Голос”, перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк.

Податків донараховано для двох онлайн-казино, двох букмекерських компаній та гральних автоматів: онлайн казино має сплатити 42 млрд грн, букмекери 7,8 млрд грн та автомати - 1,3 млрд грн.

“В цілому по гральному бізнесу донараховано податків та зборів на більш ніж 51,2 млрд грн” - пише депутат.

За даними Forbes мова може йти про «Космолот», Pin-UP, Vbet, Favbet та First Casino. Проте документально це не підтверджено.

У письмовому коментарі для видання Vbet та Favbet зазначили, що будуть захищати свої інтереси всіма доступними законними методами, незалежно від суми, коментує команда з оглядів казино Про Інтернет﻿.

Нагадаємо, у серпні цього року президент Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до Податкового кодексу. Цей закон повернув податок з обороту (податок GGR) для онлайн казино на рівень 18%. Податок GGR передбачає оподаткування суми всіх ставок за вирахуванням суми виграшів. Очікувано, це має принести для бюджету додаткових 1,5 млрд грн на рік. З квітня 2022 року гральні оператори були на спрощеній системі оподаткування та сплачували єдиний податок у розмірі лише 2% від обороту - це в середньому 200 000 гривень на день.