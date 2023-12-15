Шмыгаль анонсировал направления интеграции с Евросоюзом на 2024 год
Продолжение "транспортного" и "экономического" безвизов с Европейским Союзом, а также скорейшее получение "промышленного" - среди приоритетных задач Украины на 2024 год, сообщает Экономическая правда.
Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль по результатам заседания Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины.
"Продолжаем интеграцию в единый европейский рынок", - подчеркнул Шмыгаль.
По его словам, среди задач на 2024 год:
- продолжение "транспортного" безвиза,
- продолжение "экономического" безвиза,
- получение "промышленного" безвиза,
- имплементация актов ЕС по получению "роумингового безвиза".
По словам премьера, правительство понимает, как реализовать эти задачи.
"Экспертиза, команды, ресурсы - все есть. А главное - есть воля всей Украины", - подытожил Шмыгаль.
Он также напомнил о направлении евроинтеграции, которое на сегодня уже полностью реализовано.
"Украинская энергосеть уже полностью объединилась с европейской", - отметил премьер.