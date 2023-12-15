Шмигаль анонсував напрямки інтеграції з Євросоюзом на 2024 рік
Продовження "транспортного" та "економічного" безвізів з Європейським Союзом, а також якнайшвидше отримання "промислового" - серед пріоритетних завдань України на 2024 рік, повідомляє Економічна правда.
Про це розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль за результатами засідання Конгресу місцевих і регіональних влад при президентові України.
"Продовжуємо інтеграцію в єдиний європейський ринок", - наголосив Шмигаль.
За його словами, серед завдань на 2024 рік:
- продовження "транспортного" безвізу,
- продовження "економічного" безвізу,
- отримання "промислового" безвізу,
- імплементація актів ЄС щодо отримання "роумінгового безвізу".
За словами прем'єра, уряд розуміє, як реалізувати ці завдання.
"Експертиза, команди, ресурси - все є. А головне - є воля всієї України", - підсумував Шмигаль.
Він також нагадав про напрямок євроінтеграції, який на сьогодні вже повністю реалізований.
"Українська енергомережа вже повністю об'єдналася з європейською", - зазначив прем'єр.