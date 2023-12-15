В "Киевстар" заявили о включении мобильного интернета по всей Украине

Мобильный оператор "Киевстар" заявил, что специалисты компании включили доступ к мобильному интернету на всей подконтрольной Украине территории. Услуга работает во всех стандартах связи, в том числе 4G, сообщает Экономическая правда.

Об этом ЭП сообщила пресс-секретарь компании Ирина Леличенко.

"Услуга может работать с уменьшенной скоростью, однако по мере стабилизации работы сети, ее качество будет улучшаться. За минувшие сутки также восстановлены услуги международного роуминга. А еще раньше - услуги голосовой связи и фиксированного интернета. Более 95% базовых станций мобильной связи на подконтрольной Украине территории находятся в работоспособном состоянии", - пояснила Леличенко.

Она добавила, что информирование о 100% работоспособности сервисов, компания будет делать по завершении всех стабилизационных мероприятий.

Сейчас, по ее словам, компания работает над запуском услуг SMS и восстановлением доступа к системе "Мой Киевстар".

При этом в некоторых населенных пунктах все еще могут возникать кратковременные сложности со связью, специалисты компании их оперативно устраняют.

"Если ваша SIM-карта не регистрируется в сети, надо перезагрузить телефон, или включить и выключить "авиа" режим.