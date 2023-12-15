У "Київстар" заявили про включення мобільного інтернету по всій Україні

Мобільний оператор "Київстар" заявив, що фахівці компанії включили доступ до мобільного інтернету на всій підконтрольній Україні території. Послуга працює в усіх стандартах зв`язку, в тому числі 4G, повідомляє Економічна правда.

Про це ЕП повідомила речниця компанії Ірина Леліченко.

"Послуга може працювати із зменшеною швидкістю, однак по мірі стабілізації роботи мережі, її якість буде покращуватись. За минулу добу також відновлено послуги міжнародного роумінгу. А ще раніше – послуги голосового зв`язку та фіксованого інтернету. Понад 95% базових станцій мобільного зв`язку на підконтрольній Україні території знаходяться у працездатному стані", - пояснила Леліченко.

Вона додала, що інформування про 100% працездатність сервісів, компанія буде робити по завершенні всіх стабілізаційних заходів.

Наразі, за її словами, компанія працює над запуском послуг SMS та відновлення доступу до системи "Мій Київстар".

При цьому у деяких населених пунктах все ще можуть виникати короткочасні складнощі із зв`язком, спеціалісти компанії їх оперативно усувають.

"Якщо ваша SIM-картка не реєструється в мережі, треба перезавантажити телефон, або включити і виключити "авіа" режим.